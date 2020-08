Una joven muere tras rescatar a unos niños en Minnesota

BAGLEY, ESTADOS UNIDOS.-Una joven de 18 años se ahogó luego de sacar a varios niños de las aguas turbulentas de un río debajo de una represa en el noroeste de Minnesota, informaron el martes las autoridades.



La joven y unos siete niños relacionados con ella estaban deslizándose sobre una represa que separa el lago Clearwater y el río Clearwater cuando se vieron atrapados en el agua, de acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Clearwater.



“La utilizan como un enorme tobogán”, dijo el jefe policial Dain Halverson. “A los niños les gusta hacer eso. Usan tubos o lo que sea. Muchas veces van por cuenta propia”.



“Probablemente hubiéramos tenido muchas víctimas”, comentó Halverson al periódico Star Tribune. “El agua se agita bajo la represa... Ella hizo su parte y salvó a quien pudo”.

Cuando el primer agente llegó a la escena en la localidad de Sinclair, una niña de 8 años había sido retirada del agua y al principio estaba inconsciente. Unos transeúntes realizaron maniobras para salvar su vida y pudieron reanimarla, reportó la televisora KVLY-TV.



Personas que pasaban por ahí trataron de reanimar a la joven antes de que llegaran los paramédicos, pero ya no respondió.



Halverson dijo que hay señalamientos en la represa que piden a la gente mantenerse alejado. El nivel del agua estaba alto debido a una gran cantidad de lluvia, comentó.



“Cuando el nivel del agua es menor, no es tan peligroso”, señaló el jefe policial. “Pero siempre es peligroso cuando estás tratando con una presa”.



Las aguas de la represa no deben utilizarse para nadar, pescar o para buscar emociones fuertes, comentó.



