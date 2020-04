OMS: El 95% de muertos por Covid-19 en Europa era mayor de 60 

GINEBRA, SUIZA.- Más del 95% de los fallecidos por coronavirus en Europa tenía más de 60 años, aunque los jóvenes no deben confiarse, advirtió el jueves el responsable de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud.



La edad, señaló el doctor Hans Kluge, no es el único factor de riesgo para sufrir un caso grave de la enfermedad que ha puesto a miles de millones de personas en aislamiento y trastocado la economía mundial.



"La mera idea de que el Covid-19 sólo afecta a la gente mayor es de hecho errónea", indicó en una conferencia de prensa a través de internet desde Copenhague. "Los jóvenes no son invencibles".

Esas declaraciones se hacían eco de comentarios similares del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Entre el 10 y el 15% de los pacientes menores de 50 años desarrollan cuadros moderados o graves, señaló la agencia sanitaria de Naciones Unidas.



"Se han visto casos graves de la enfermedad en adolescentes o veinteañeros, muchos de los cuales necesitaron cuidados intensivos y algunos por desgracia fallecieron", señaló Kluge.

Las estadísticas recientes indicaban que 30.098 personas murieron en Europa, la mayoría en Italia, Francia y España.



"Sabemos que el 95% de esas muertes se dieron en mayores de 60 años", dijo, indicando que más de la mitad de los fallecidos tenía más de 80 años.

Más del 80% de los fallecidos tenía al menos otro problema crónico de salud, como enfermedad cardiovascular, hipertensión o diabetes, añadió Kluge.



"En un detalle positivo, hay reportes de personas de más de cien años que fueron ingresados en el hospital por COVID-19 y se han recuperado por completo", apuntó.