Corea del Norte dispara un "proyectil no identificado"

SEÚL, COREA DEL SUR.-- Corea del Norte disparó el domingo al menos un "proyectil no identificado" desde su costa oriental hacia el mar del Japón, informó la agencia de prensa surcoreana Yonhap, citando al jefe del estado mayor surcoreano.



Se trata del cuarto disparo de estas características realizado este mes por Pyongyang, que acostumbra a ensayar sus misiles en el denominado mar del Japón.



"Esta acción militar de Corea del Norte es un gesto particularmente inapropiado cuando el mundo entero pasa por dificultades debido a la pandemia del COVID-19", agregó la fuente.



El ministerio de Defensa japonés afirmó por su parte que estos "objetos parecidos a misiles balísticos" no cayeron en aguas japonesas ni en la zona económica marítima exclusiva de Japón.



Hace poco más de una semana, Corea del Norte al parecer lanzó dos misiles balísticos de corto alcance.



Un día después, los medios estatales norcoreanos anunciaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, había enviado al líder norcoreano, Kim Jong Un, una carta en la que le explicaba los detalles de un plan para acercar posiciones.



El informe citaba a la poderosa hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, que advertía que la aparente buena relación personal que mantendrían ambos mandatarios podría no bastar para reanudar las negociaciones y estrechar lazos.



"En la carta, él [...] explicaba su plan para impulsar las relaciones entre los dos países, la DPRK y EEUU, y expresaba su intención de cooperar contra la epidemia", explicaba la hermana de Kim Jong Un, según un comunicado divulgado por la agencia de noticias norcoreana KCNA.



Un funcionario de alto rango estadounidense confirmó que Trump había enviado una carta a Kim, "en el marco de sus esfuerzos para comprometer a los líderes globales durante la pandemia actual".



Según los analistas, Pyongyang ha continuado trabajando en sus capacidades armamentísticas, después de que la cumbre de Kim y Trump en Hanói, a finales de febrero de 2019, se saldara en fiasco.



Las negociaciones se estancaron en torno a la negativa de Washington de retirar todas las sanciones contra Corea del Norte y por las concesiones que Pyongyang tendría que hacer a cambio.



Pyongyang le dio de plazo a Washington hasta finales de 2019 para que le hiciera una propuesta, y a finales de diciembre, Kim declaró que su país ya no se sentía obligado a cumplir con las moratorias sobre pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales.