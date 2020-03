Texas: gente debe volver a trabajar, dice vicegobernador 

AUSTIN, ESTADOS UNIDOS.- El vicegobernador de Texas dice que Estados Unidos debería regresar al trabajo ante la pandemia global y que las personas mayores de 70 años, que según los Centros de Control de Enfermedades son la población de mayor riesgo para el coronavirus, "sabrán cuidarse a sí mismas".



El funcionario republicano, Dan Patrick, hizo estas declaraciones el lunes por la noche en el programa de Fox News "Tucker Carlson Tonight." El presidente Donald Trump había dicho previamente que quería que el país regrese a la actividad normal en cuestión de semanas, no meses.



"Volvamos al trabajo. Volvamos a la vida. Hagámoslo con inteligencia", dijo Patrick, de 69 años. "Y los que tenemos 70 años o más, nos cuidaremos a nosotros mismos. Pero no sacrifiquemos al país".

Una vocera del funcionario no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones el lunes por la noche. Patrick, de 69 años, insinuó que hay muchos abuelos como él y que no "quiere que se sacrifique todo el país".



Los especialistas en salud han dicho con claridad que, si los estadounidenses no siguen limitando drásticamente la interacción social, quedándose en casa y aislándose, la propagación del mal crecerá hasta abrumar el sistema de salud, como ha sucedido en partes de Italia, y provocará muchas más muertes.

Aunque los focos están concentrados en algunas partes del país, como Nueva York, los expertos advierten que la enfermedad es altamente contagiosa y se propagará sin ninguna duda.



Patrick, un agitador de derechas y exconductor de programas de radio, fue elegido al cargo en 2014. Dirigió la campaña presidencial de Trump en Texas en 2016 y, como supervisor del Senado estatal, le ha impreso un giro a la derecha.



Texas tiene más de 350 casos confirmados de Covid-19 y nueve muertes relacionadas con el virus. El gobernador republicano Greg Abbott se ha negado a decretar para el estado que todos permanezcan en sus casas, pero los funcionarios municipales de Dallas y San Antonio sí lo han ordenado.

En la mayoría de la gente el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre o tos. En los adultos mayores o las personas con problemas de salud preexistentes puede conducir a trastornos más graves como la neumonía. En el mundo se han reportado más de 375.000 casos, y si bien la mayoría de los enfermos se recuperan, más de 16.000 personas han muerto.