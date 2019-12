Casa Blanca se negará a participar en audiencia por juicio político

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El abogado del presidente Donald Trump dijo este domingo que la Casa Blanca no participará en la audiencia fijada para este miércoles en el Congreso de Estados Unidos para considerar si procede a iniciar un juicio político contra el mandatario.



"No puede esperarse que participemos de manera justa en una audiencia cuando aún deben ser designados los testigos y mientras sigue sin aclararse si Comité Judicial permitirá al presidente un proceso justo a través de audiencias adicionales", escribió el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone en una carta al jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler.



Y añadió: "Bajo las actuales circunstancias no pretendemos participar en su audiencia del miércoles", refiriéndose al día en que debe comenzar la segunda ronda de audiencias en el proceso con miras a la destitución de Trump.



En la investigación de la Cámara de Representantes, Trump enfrenta señalamientos de que buscó ilegalmente la ayuda de Ucrania para obtener información comprometedora sobre sus rivales políticos estadounidenses, incluido un posible rival para las presidenciales de 2020, el exvicepresidente Joe Biden.

El próximo miércoles el Comité Judicial de la Cámara de Representantes comenzará a reunirse para determinar si la evidencia recopilada en la fase de investigación del proceso cumple con los requerimientos constitucionales para avanzar hacia un juicio político por "traición, soborno o cualquier otro delito o falta grave".



Se espera que el comité considere al menos cuatro cargos o artículos de "impeachment", incluidos abuso de poder, soborno, menosprecio del Congreso y obstrucción de la justicia.



Cipollone, sin embargo, no descartó la participación de la Casa Blanca en todas las audiencias y pidió en cambio más detalles a Nadler sobre cómo se realizaría la investigación y aseguró que le daría una respuesta para el próximo viernes.

