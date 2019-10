Fiscal de Indiana acusado de manosear a mujeres en bar 

INDIANÁPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- El fiscal general de Indiana parecía ebrio cuando deambulaba por un bar la noche en que se le acusa de manosear a una legisladora estatal y a otras tres mujeres, declararon testigos el martes.



Ocho personas acudieron a declarar ante la comisión disciplinaria de la fiscalía, en medio de las acusaciones contra el fiscal general, el republicano Curtis Hill.



Las denuncias se centran en qué ocurrió durante una fiesta convocada en marzo del 2018 para celebrar el final de la sesión legislativa de ese año.



La audiencia tiene lugar un día después de que la representante Mara Candelaria Reardon y tres empleadas legislativas denunciaron que Curtis Hill les manoseó las espaldas y glúteos y les hizo comentarios sexuales.

Hill rechaza las acusaciones, y sus abogados sugieren que sus actos fueron probablemente malinterpretados en una fiesta donde corría el alcohol en medio de música, conversación y bullicio.



La mayoría de los participantes eran legisladores estatales, personal legislativo o agentes de presión política, dijeron testigos en la audiencia. Añadieron que era sumamente inusual ver allí a un funcionario electo como Hill, y que él no tardó en llamar la atención.



Dawna Smith, asistente de la bancada legislativa republicana, relató que vio a Hill en la fiesta poco después de que ella y sus compañeras llegaron al bar a eso de la 1 de la mañana, y que Hill parecía estar sumamente ebrio.



“Caminaba dando tumbos, con los ojos semicerrados, no estaba físicamente estable”, contó Smith.

Añadió que por lo menos cinco veces Hill se paró de la barra y presionó su cuerpo sobre los de mujeres que le pasaban enfrente. Dijo además que vio cuando Hill le manoseó la espalda a Reardon, quien llevaba un vestido abierto por detrás.



Otros testigos narraron que Hill bailó lascivamente con una activista política, cuando no había nadie más bailando.



Hill, un republicano de 58 años de edad que deberá dar su versión de los hechos en los próximos días, ha negado haber cometido ilegalidad alguna y ha resistido los llamados de renuncia hechos por el gobernador Eric Holcomb, un republicano, y otros políticos.



Los abogados de Hill sostienen que éste no cometió falta alguna como abogado y por lo tanto no se le debe quitar la licencia de ejercer la profesión.