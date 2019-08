Republicano abandona candidatura por la presidencia de EEUU

WASHINTONG, ESTADOS UNIDOS.- La lista de candidatos demócratas se redujo el jueves luego de que John Hickenlooper anunciara su retirada de la carrera por la Casa Blanca.



Ahora son 23 los candidatos demócratas que esperan ganar las primarias del partido para enfrentarse al mandatario estadounidense, Donald Trump, en noviembre de 2020.



"Hoy acabo mi campaña para la presidencia, pero nunca dejaré de pensar que Estados Unidos solo puede avanzar si trabajamos juntos", anunció Hickenlooper en un vídeo publicado en Twitter.



Hickenlooper, sexagenario y demócrata moderado, fue alcalde de Denver, la capital de Colorado, entre 2003 y 2011 y gobernador de ese estado durante dos períodos, entre 2011 y 2019.

Después de dos debates televisivos en junio y julio, el candidato no logró hacerse un nombre en la escena nacional y no superó el 1 por ciento de intención de voto en las encuestas.



Hickenlooper no es el primer demócrata en dejar la carrera de las presidenciales: a principios de julio, Eric Swalwell, miembro de la Cámara de Representantes, también abandonó.