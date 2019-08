Tercer tiroteo deja siete heridos el fin de semana en Chicago, EEUU

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.-Un tercer tiroteo registrado en Chicago con un saldo de siete heridos se sumó este fin de semana a los ataques en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio, que dejaron 29 muertos.



El hecho violento, que se convirtió en el número 251 en lo que va de 2019, ocurrió en Douglas Park en el oeste de Chicago.

Según NBC, entre los heridos hay un joven de 21 años que fue trasladado al Hospital Mount Sinai en estado crítico, y una mujer de 25 que fue alcanzada por balas en un brazo y en una pierna. Sin embargo, su condición es estable, al igual que el de otra chica de 22 años.

Ola de violencia antes de tercer tiroteo

La semana reciente, unas 48 personas recibieron disparos, ocho de las cuales murieron. Dos eran madres que hacían campaña contra de la violencia. El lunes hubo seis disparos más y el martes otros 11.

En Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, los policías y ciudadanos prevén un aumento de los tiroteos.



"La verdad es que nadie está seguro. Nadie está a salvo. No hay una zona segura. Ya no hay límite", dijo Michael Pfleger, un sacerdote católico y activista social.



"Hace años, nadie hacía nada en las iglesias, en las sinagogas o en las mezquitas; nadie hacía nada en casa de otros ciudadanos, especialmente si había mujeres o niños", añadió. Y este fin de semana, en el Douglas Park de Chicago, se registró un tercer tiroteo en menos de 48 horas. En este hecho resultaron siete heridos luego de que desde un auto modelo Camaro color negro alguien disparara contra un multitud.



Mientras que algunas ciudades como Nueva York y Washington fueron capaces de disminuir la violencia y mejorar su reputación, Chicago no lo consiguió.