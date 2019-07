"Es nuestra culpa", la reacción de Nayib Bukele ante muerte de padre migrante y su pequeña hija

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- "La gente no huye de sus hogares porque quiere, la gente huye de sus hogares porque siente que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, porque están amenazados por las pandillas, porque no tienen cosas básicas como agua, educación, salud", fueron las palabras del presidente de El Salvador al referirse a la muerte de un padre migrante y su pequeña hija en el Río Bravo.



Bukele responsabilizó a su propio país por la muerte de Óscar Martínez y su hija Angie Valeria Martínez Ávalos, de 23 meses de edad, que se ahogaron la semana pasada cuando intentaron cruzar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos desde la frontera con México.



Las imágenes del joven ahogado llevando en su espalda a su pequeña, también ahogada, conmocionó al mundo.

El mandatario no ocultó su indignación y este martes reconoció "es nuestra culpa", al considerar las razones de la salida de migrantes de El Salvador. La doble tragedia reinició el debate sobre la inmigración ilegal y las duras políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

Bukele tiene que resolver los problemas que obligaban a la gente a abandonar el país.

Convertir a El Salvador en un lugar seguro y mejor, fue una de las promesas de su campaña.

"Podemos culpar a cualquier otro país, ¿pero y qué de nuestra culpa? ¿De qué país huyeron? ¿Huyeron de EE.UU.? Huyeron de El Salvador, huyeron de nuestro país. Es nuestra culpa", agregó el presidente en entrevista a BBC.

"Creo que la migración es un derecho, pero debería ser una opción, no una obligación. Y ahora mismo es una obligación para mucha gente", puntualizó.