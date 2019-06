Niños migrantes estuvieron 39 horas en contenedores para transportar ganado rumbo a EE UU

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Sus rostros reflejaban tristeza y desesperación, mientras en su mente desconocían qué era lo que pasaba.



Este martes se conoció que los niños y niñas migrantes que sufrieron la política tolerancia cero, implementada por el gobierno de Estados Unidos, también permanecieron 39 horas encerrados en contenedores para transportar ganado, en su viaje a Estados Unidos.



Los menores permanecieron más de dos noches en estas insalubres condiciones.



Las autoridades dijeron que en los contenedores iban niños de entre 5 y 12 años, quienes después de una larga espera fueron transportados a varios centros de detención en Los Frenos, Texas.



La información fue divulgada por la cadena NBC News, que tuvo acceso a correos de empleados de BCFS Health and Human Services, contratista del gobierno.



Los email muestran la frustración de los contratistas y la organización sin fines de lucro porque el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no apresuraba el proceso de reunificación familiar, días después de ser cancelada la controversial política que permitía la separación de familias.



Viaje

Según el reporte, fueron 37 niños migrantes los transportados en los furgones, en un viaje que duró 30 minutos desde Harlingen hasta el Centro de Detención de Port Isabel de ICE (habilitado solo para adultos).



El proceso consistía en reunificarlos con sus padres, pero en medio de la larga espera se vieron junto a otros menores en un estacionamiento lleno de camionetas por varias horas.



El reporte es del pasado 15 de julio de 2018, casi un mes después de que Trump firmara un decreto para poner fin a la separación de familias (20 de junio de 2018).



En uno de los mensajes enviado a las 10:30 de esa noche, Andrew Carter, director regional del BCFS y responsable de los niños, le escribe a Kevin Dinnin, presidente y director general de la compañía, para alertarlo sobre 37 menores que habían esperado durante ocho horas dentro de un autobús.



"Inicialmente, los niños fueron llevados a la instalación, pero luego fueron devueltos al autobús cuando la instalación todavía estaba trabajando en el papeleo", menciona Carter en el texto, afirmando que en total los menores esperaron hasta 39 horas.



"Los niños regresaron más tarde por la noche, pero regresaron a las camionetas porque hacía demasiado frío en las instalaciones y todavía no estaban listos para ser procesados", continuó.



También dijo que las autoridades debían realizar un mejor proceso para que los niños no fueran sometidos a esas condiciones.



Más de 3,000 niños de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron separados de sus padres en menos de un año durante la política tolerancia cero.