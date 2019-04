Detienen a hombre con líquido inflamable dentro de la catedral de San Patricio en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Nueva Jersey fue detenido después de entrar a la catedral de San Patricio en Nueva York con dos recipientes para gasolina, líquido inflamable y encendedores de gas butano, informó el jueves el Departamento de Policía de Nueva York, días después de que se incendiara parte de la catedral de Notre Dame en París.



El hombre no identificado de 37 años de edad conducía una camioneta cuando se detuvo el miércoles por la noche afuera de la histórica catedral en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan y caminó alrededor de la zona antes de regresar a su vehículo a las 7:55 p.m., de donde sacó la gasolina y el líquido inflamable, informó el subjefe de Inteligencia y Antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, John Miller.



“Al ingresar a la catedral es confrontado por un agente de seguridad de la catedral, que le pregunta a dónde va y le informa que no puede continuar al interior de la catedral con esos artículos”, dijo Miller. “En ese momento, al parecer se derramó un poco de gasolina en el piso, cuando él daba la vuelta”.



El agente de seguridad informó del caso a los policías de la oficina antiterrorismo que estaban parados afuera, dijo Miller. Los policías alcanzaron al hombre y lo detuvieron.



“Su relato es que estaba cruzando la catedral para llegar a la avenida Madison, que su auto se había quedado sin gasolina”, dijo Miller. “Observamos al interior del vehículo y no se había quedado sin gasolina. En ese momento fue detenido”.



“Es difícil saber exactamente cuáles eran sus intenciones, pero creo que el conjunto de circunstancias del hombre entrando a una ubicación emblemática como la catedral de San Patricio con cuatro galones (15 litros) de gasolina, dos botellas de líquido inflamable y encendedores, es algo sobre lo que nos preocuparíamos mucho”, dijo Miller. “Su historia no es congruente”.



Miller dijo que la policía ya conocía al hombre y que estaba revisando sus antecedentes delictivos.



La catedral de San Patricio se construyó en 1878 y, luego de renovaciones recientes, se le instaló un sistema antiincendios con aspersores. Su techo de madera también está cubierto con un retardador de fuego.