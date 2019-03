Un opositor, y no un chavista, habría quemado camión con víveres, según New York Times

CARACAS, VENEZUELA.-Un manifestante de la oposición y no un chavista habría sido quien prendió fuego a un camión con ayuda humanitaria en la frontera entre Venezuela y Colombia, según imágenes publicadas por The New York Times.



El diario estadounidense sostiene que fue un manifestante antichavista el que lanzó una bomba molotov contra un camión. El incidente fue condenado por la opinión internacional sobre todo por la situación económica que atraviesan los venezolanos.



El sábado 23 de febrero, fecha en la que el líder opositor y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que entraría la ayuda humanitaria al país sudamericano, dos camiones con ayuda fueron presa de las llamas.



Nicolás Maduro fue señalado de mandar a incendiar al menos dos camiones con víveres para evitar su ingreso, pero las imágenes en cuestión ponen en duda quién es realmente el responsable del mismo, publica La Tercera.

En una serie de imágenes se ve como el opositor lanza una molotov, la mecha se desprende de la botella y vuela hacia el camión que poco después arde en llamas (Foto: NYT).





The New York Times señaló que según las grabaciones no publicadas y filmaciones compartidas por el gobierno colombiano, fue una bomba molotov lanzada por un opositor quien produjo el incendio de manera accidental, según el periódico neoyorquino.



