Crisis Venezuela: Nicolás Maduro anuncia cierre de la frontera con Brasil

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves el cierre por tiempo indefinido de la frontera con Brasil y advirtió que evalúa hacer lo mismo con Colombia mientras el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, parte hacia el límite con el país vecino para presionar por el ingreso de ayuda humanitaria.



El anuncio de Maduro se da a dos días de que la oposición inicie el proceso para el ingreso de la ayuda humanitaria internacional, una iniciativa que el mandatario ha rechazado alegando que es un pretexto para una intervención militar.



“Las provocaciones hay que trabajarlas con tiempo para desmontarlas”, expresó Maduro al explicar las razones que llevaron al cierre de la frontera con Brasil, pero no ofreció detalles.



En el caso de Colombia, el mandatario izquierdista manifestó que está evaluando “un cierre total de la frontera” y dijo que todo dependerá de que no prospere “ninguna provocación” del presidente colombiano Iván Duque, al que acusó de querer llevar a los dos países a una guerra.



“Responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera”, afirmó Maduro sin presentar pruebas.



Asimismo, el mandatario aprovechó para criticar el concierto que se realizará el 22 de febrero en la ciudad colombiana de Cúcuta en apoyo a la ayuda humanitaria para Venezuela y dijo, dirigiéndose a los artistas que participarán en el evento, que deben saber que “están cometiendo un delito de carácter internacional porque están avalando una invasión militar”.



Al reiterar los cuestionamientos al plan de ayuda humanitaria que impulsa la oposición, Maduro afirmó que en el país hay una “gran provocación interna” que busca generar una “conmoción nacional” y un golpe de Estado.



A su vez entró en vigor una normativa del estatal Instituto Nacional de Aeronáutica Civil que prohíbe los vuelos privados en el país, indicó a la AP Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Figuera expresó que la medida no afecta a los vuelos comerciales de las aerolíneas locales e internacionales.



Las autoridades también cerraron esta semana por tiempo indefinido las fronteras marítima y aérea con las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire, que están frente a las costas occidentales de Venezuela.



En la ciudad colombiana de Cúcuta, en el estado brasileño de Roraima, Curazao y la ciudad de Miami, se abrieron centros de acopio de ayuda humanitaria.



Los anuncios de Maduro se dan en momentos en el Guaidó y un grupo de congresistas opositores avanzan hacia el límite con Colombia para presionar por el ingreso de la ayuda.



Durante el recorrido por los estados centrales de Aragua y Carabobo, Guaidó y los congresistas debieron sortear algunos bloqueos de vías que hicieron guardias nacionales para seguir su camino hacia el estado fronterizo de Táchira.



Algunos medios locales difundieron imágenes del momento en el que guardias nacionales, armados con escudos y equipos antimotines, bloquearon el paso por el túnel que comunica los estados de Aragua y Carabobo y se enfrentaron a golpes con algunos congresistas y políticos opositores que intentaban impedir que los militares les quitaran las llaves y trataran de desinflar las llantas de los vehículos.



Mientras la oposición aumenta la presión, Maduro se mantiene firme en su rechazo al ingreso de ayuda donada por Estados Unidos, al que acusa de utilizar el plan como un pretexto para una intervención militar en el país sudamericano agobiado por una compleja crisis económica y social.



Para evitar el ingreso de ayuda el gobierno bloqueó hace casi dos semanas uno de los puentes que comunica la localidad venezolana de Ureña con la ciudad colombiana de Cúcuta, cerró las fronteras aéreas y marítimas con las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire, que están frente a las costas occidentales de Venezuela, y reforzó la presencia militar en algunas zonas fronterizas.



Para la ayuda humanitaria se abrieron centros de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, el estado brasileño de Roraima, Curazao y Miami.



Unas 40 toneladas de insumos médicos y alimentos no perecederos salieron el jueves desde Miami hacia Curazao en un avión de carga fletado por venezolanos que residen en Estados Unidos, dijo a The Associated Press Marisol Diéguez, coordinadora del centro de Miami.



Los insumos fueron recibidos el domingo en una jornada especial de donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales y empresas.



Diéguez dijo que cuatro contenedores y medio repletos de cajas cubiertas con banderas estadounidenses y venezolanas llegarán a Curazao en un Boing 767-200. Explicó que las cajas serán luego cargadas en embarcaciones privadas que las transportarán por agua hasta la costa venezolana.



No ofreció detalles por temor a que la ayuda sea confiscada por el gobierno de Maduro.



"Se utilizarán recursos que no son los canales regulares", dijo Diéguez, quien lidera una fundación que en los últimos cinco años ha enviado insumos médicos a casi 100 organizaciones no gubernamentales en Venezuela. "Tenemos que ser creativos para poder llegar a la costa o suelo venezolanos", manifestó.



Diéguez dijo que la ayuda será recogida por los venezolanos el 23 de febrero e indicó que el centro de acopio de Miami seguirá recibiendo donaciones provenientes de Florida y de otros estados.



En medio de la pugna Guaidó, quien se declaró presidente encargado de Venezuela, ha pedido a las fuerzas armadas, principal sostén de Maduro, que permitan el ingreso de la ayuda.



Horas antes de la partida de la caravana Guaidó envió a través de su cuenta de Twitter una nueva exhortación a los militares para que el 23 de febrero permitan el ingreso de la ayuda "para evitar más muertes".



El jefe del Congreso convocó para el próximo sábado a movilizaciones en todo el país y concentraciones en puestos militares.



Washington también ha elevado las presiones hacia las fuerzas armadas. El presidente Donald Trump instó a inicios de semana a los militares venezolanos a que acepten la "oferta de amnistía de Guaidó" y les advirtió que, de seguir apoyando a Maduro, "no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil. Lo perderán todo".



"Van a tener que pasar por nuestros cadáveres", respondió el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, al rechazar las afirmaciones de Trump y ratificar el respaldo del alto mando militar al mandatario venezolano.