Arabia Saudita no sabe dónde está el cuerpo del periodista Jamal Khashoggi, asegura ministro

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades sauditas no saben dónde está el cuerpo del periodista Jamal Khashoggi a pesar de tener en custodia al equipo que le asesinó, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores Adel Al Jubeir en una entrevista emitida este domingo.



El periodista crítico del reino fue desmembrado tras su asesinato el pasado 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul, pero sus restos aún no han sido encontrados.



El ministro de Asuntos Exteriores dijo que el asesinato fue realizado por agentes sauditas "actuando fuera del rango de su autoridad" y que 11 personas han sido acusadas por el crimen.



Pero cuando se le preguntó sobre el lugar donde se encuentra el cuerpo del periodista, Jubeir dijo a la cadena CBS: "No sabemos".



Jubeir dijo también que el fiscal responsable del caso ha solicitado pruebas a Turquía pero sin recibir respuesta.

Vea: Arabia Saudita realiza otro juicio por asesinato del periodista Jamal Khashoggi



"Seguimos investigando", respondió cuando se le preguntó por qué ninguno de los detenidos podía decirles dónde estaba el cuerpo.



"Tenemos una serie de posibilidades y le estamos preguntando a ellos qué hicieron con el cuerpo, y considero que esta investigación está en marcha, por lo que espero que eventualmente sepamos la verdad", dijo.



Jubeir fue entrevistado el viernes, el mismo día en que el presidente Donald Trump ignoró el plazo que le había dado el Congreso para informar sobre quién había asesinado a Khashoggi, columnista del Washington Post y abierto crítico del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.



La CIA concluyó que la operación saudita fue probablemente dirigida por el príncipe heredero, pero la Casa Blanca no ha querido señalar a su aliado.



"El príncipe heredero, sabemos, no ordenó esto. Esta no fue una operación ordenada por el gobierno", dijo Jubeir.