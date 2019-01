Nicolás Maduro: "Se está gestando un golpe de estado"  

CARACAS, VENEZUELA. -"El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, durante su intervención de apertura del año judicial afirmó que en Venezuela 'se está gestando un golpe de Estado con el apoyo de gobiernos extranjeros'", fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro.



Este jueves, que inicia el año judicial en Venezuela, el mandatario, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunció que se estaba gestionando un plan para derrocarlo del poder.



"Somos víctimas de un ataque furtivo y despiadado del imperio norteamericano", dijo sosteniendo la Constitución de Venezuela en la mano derecha.



Maduro explicó que el artículo 233 de la Constitución venezolana, que ha sido utilizado por la Asamblea Nacional para justificar la autojuramentación de Guaidó, está siendo mal interpretado.



En la Carta Magna se declaran como faltas absolutas del presidente: "la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del TSJ o la incapacidad física o mental y no existe ninguno de estos casos".



Asimismo, comentó que el miércoles por la noche habló por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien le brindó palabras de apoyo.



"Siempre solidario con Venezuela, me dio todo su apoyo a la paz y a la integridad y soberanía de Venezuela y me dijo que ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación", recalcó.

Respaldo militar

La Fuerza Armada de Venezuela dio este jueves un espaldarazo al presidente Nicolás Maduro, al calificar de "golpe de Estado" en marcha la autoproclamación del líder parlamentario opositor, Juan Guaidó, como mandatario interino con respaldo internacional.



"Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado (...) contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo", aseguró el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, flanqueado por la cúpula militar, señalando a "sectores de ultraderecha" auspiciados por "agentes imperiales".



Poco antes, ocho generales que comandan las regiones estratégicas del país ratificaron su "lealtad y subordinación absoluta" al mandatario socialista. "Leales siempre, traidores nunca", dijeron.



La Fuerza Armada, que se autodefine chavista y "antiimperalista", es el principal sostén de Maduro, y aunque asegura estar unida, ha mostrado fisuras. En la más reciente, 27 militares fueron detenidos el pasado lunes tras sublevarse.



El miércoles, Guaidó llamó a las Fuerza Armada a ponerse "al lado del pueblo y de la Constitución" y les reiteró la oferta de amnistía a quienes desconozcan a Maduro. "Pero el mayor impedimento para que asuma en la práctica es el alto mando militar", dijo a AFP el analista Diego Moya-Ocampos.



"La clave siempre ha estado dentro, en la articulación de la oposición (avanzando) y el apoyo militar (incierto). Pero ahora Maduro, por error, pone a la comunidad internacional en el máximo nivel de protagonismo. Y ahí tiene mucho más que perder", opinó el politólogo Luis Vicente León.



La tensión política también se siente en las calles. Disturbios en el marco de protestas contra Maduro dejaron al menos 26 muertos desde el lunes.

