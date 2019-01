Constructor del pozo donde buscan a Julen en Totalán: "No estaba como dejé, alguien tuvo que quitar la piedra"

MÁLAGA, ESPAÑA.- Antonio Sánchez, el hombre que construyó el pozo en donde buscan a Julen, el niño que desapareció tras presuntamente caer en el orificio de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro en Totalán, Málaga, dijo que el hoyo "no tenía agua y lo dejamos cerrado, pero el propietario lo ha destapado".



Según su información él mismo dejó una piedra sobre el agujero "para que no se caiga ningún animal, ni nada".



Además, agregó que "No estaba como dejé, alguien tuvo que quitar la piedra, se abrió una zanja y el pozo quedó al descubierto".



El constructor explicó que el pozo se hizo hace un mes para buscar agua, pero no se halló nada. Al final quitaron el tubo de seguridad.



El hombre elude cualquier tipo de responsabilidad en los hechos. Sostiene que hizo bien su trabajo.



Según el diario El Español, Antonio Sánchez es el propietario de Perforaciones Triben, una compañía que comenzó a operar en 1994.



Los habitantes del pueblo lo reconocen como un hombre serio y que siempre sella los pozos antes de entubarlos.