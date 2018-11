Rechazan a jurado por pedir autógrafo a Joaquín "El Chapo" Guzmán

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -La selección del jurado para el juicio en Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán avanzó este martes con pintorescas situaciones que incluyeron la de un potencial miembro rechazado tras pedir el autógrafo del narcotraficante mexicano, otro posible miembro del jurado enviado al hospital tras sufrir un ataque de pánico y otro descartado por ser imitador profesional de Michael Jackson, una profesión poco común que lo hace fácilmente identificable.



En la sesión de la mañana que presidió el juez Brian Cogan en una sala de la corte federal de Brooklyn, 13 personas fueron interrogadas por fiscales y abogados. Seis de ellas fueron rechazadas, al igual que otras cuatro que habían sido interrogadas el lunes, el día que arrancó el proceso legal.



Cogan busca formar un jurado de 12 miembros para lo que se espera será un intenso juicio de cuatro meses de duración bajo enormes medidas de seguridad.



Guzmán se ha declarado inocente de los cargos de que su cártel de Sinaloa traficó toneladas de cocaína y otras drogas, lavó miles de millones de dólares y dirigió una despiadada campaña de asesinatos y secuestros. De ser declarado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua.



El mexicano observó el martes el proceso de selección vestido con un traje negro, una camisa azul claro y una corbata tricolor.



Un jurado potencial --que dijo que nació en Medellín, Colombia, y que fue interrogado el lunes-- volvió a ser llamado el martes por el juez Cogan, quien le preguntó si era verdad que había pedido a un agente de seguridad de la sala si podía obtener el autógrafo de “El Chapo”.



“Sí, es correcto”, respondió el colombiano.



Después de que el juez le preguntara por qué, el posible jurado le respondió: “Lo admiro un poco”.



Uno de los abogados de Guzmán, Jeffrey Lichtman, dijo que él tenía un autógrafo del conocido asesino estadounidense Charles Manson y de dos líderes del grupo fundamentalista palestino Hamas.



“Obviamente no soy gran admirador de ellos. (El posible miembro del jurado) quizás está simplemente interesado en los autógrafos de personas controversialmente famosas, al igual que yo”, dijo Lichtman. Aun así, el colombiano fue rechazado.



El juez mencionó el caso de otra potencial miembro entrevistada el lunes que pidió hablar con él en privado y se puso a llorar explicándole que cuando le dijo a su madre que estaba en el proceso de selección, ésta le respondió: “Tenemos que mudarnos y comprar una nueva casa”.



Guzmán, quien escuchaba a través de un intérprete, se rió del comentario. La mujer fue enviada a casa.



La fiscalía ha intentado mantener oculta la identidad de testigos que cooperan ante el temor de que el cartel de Sinaloa busque venganza. Cogan mantiene al jurado anónimo para evitar que sus miembros sean intimidados. A los potenciales jurados no se les oculta la naturaleza del juicio. Estos serán escoltados por agentes al entrar y salir del juzgado y no estarán a la vista del público durante las sesiones.



El martes otro posible miembro del jurado tuvo un ataque de pánico en la sala donde esperan los potenciales miembros del panel y tuvo que ser enviado al hospital. Él también fue rechazado. Lo mismo pasó con otro que el lunes mencionó que a menudo compra un “delicioso” sándwich llamado “El Chapo” cerca de su trabajo. El joven habló en privado con el juez el martes para decirle que, como los medios habían reportado lo que dijo, ahora él era fácilmente identificable entre sus compañeros de trabajo.



A su vez, el imitador de Michael Jackson fue rechazado porque a la fiscalía le preocupaba que su identidad no pudiera mantenerse oculta debido a que hay muy pocas personas que realicen ese trabajo.



Se espera que el juicio arranque el 13 de noviembre.