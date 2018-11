Declaran culpable a hombre que estranguló a hispano por orinar frente a restaurante 

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-El esposo de una exagente de policía fue declarado culpable de asesinato el lunes en relación con el estrangulamiento y muerte de un hispano que la pareja mató por orinar afuera de un restaurante del área de Houston.



El juicio de Terry Thompson avanzará a la etapa de condena, donde se presentarán testimonios adicionales antes de que el jurado delibere su sentencia. Thompson podría ser sentenciado a cadena perpetua.



Los fiscales argumentaron que Thompson quería matar a John Hernández, de 24 años, y lo siguió estrangulando incluso después de que dejó de poner resistencia. Sus abogados replicaron que solo se defendió luego de que fue golpeado en la cara e insistieron en que Thompson sometió a Hernández únicamente hasta que dejó de resistirse.



Thompson sometió rápidamente a Hernández luego de que comenzaron a pelear cuando el agresor vio al hispano orinando afuera de un restaurante Denny’s en la localidad de Sheldon en mayo de 2017, dijeron los fiscales.

Lea además: Hondureño condenado a muerte es hallado inocente tras pasar 14 años preso



La esposa de Thompson, Chauna Thompson, de 46 años, llegó después para ayudar a su esposo. Ella se encontraba fuera de servicio al momento del altercado y posteriormente fue despedida del Departamento de Policía del condado Harris.



Fue la segunda ocasión en que un jurado delibera en el caso de Thompson. En el primer juicio en junio el jurado no llegó a una decisión unánime.



Durante los alegatos finales el viernes, el fiscal John Jordan reprodujo un vídeo tomado en un teléfono y llamadas realizadas al número de emergencias 911 en las que se escucha a los testigos suplicándole a Thompson que dejara a Hernández y se puede oír al hispano jadeando por aire.



Jordan dijo que, durante la confrontación, Hernández señaló con la mano que ya no se estaba resistiendo, pero que Terry Thompson lo siguió estrangulando por otros tres minutos y 36 segundos hasta que perdió el conocimiento.

“Terry Bryan Thompson no mató a John Hernández porque tuviera que hacerlo. Lo mató porque quiso hacerlo”, aseveró Jordan.



El abogado defensor Scot Courtney retrató a Hernández como el agresor y dijo que estaba ebrio y que había sido agresivo. Agregó que no dejó de luchar contra Thompson hasta que perdió el conocimiento.



Thompson solo intentaba cenar con sus hijos cuando fue atacado por Hernández y no tenía la intención de matarlo, manifestó Courtney.



“Él no dice ‘Te voy a matar’. Le dice ‘¡detente!’”, a Hernández, señaló Courtney.



Hernández murió tres días después del altercado en un hospital. Un médico forense determinó que falleció por falta de oxígeno al cerebro causada por estrangulación y compresión torácica.



La familia de Hernández ha criticado la investigación y ha dicho que los policías que llegaron al lugar no interrogaron a los testigos potenciales y que en un principio intentaron presentar un cargo de agresión agravada contra Hernández.



La familia del fallecido ha interpuesto una demanda por homicidio culposo en contra de los Thompson, en la que solicitan por lo menos un millón de dólares como indemnización. La demanda está pendiente.



El juicio de Chauna Thompson, quien también fue acusada de homicidio, está programado para abril.