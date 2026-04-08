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¡Tienen que acostumbrarse! El hondureño Mauricio Dubón vuelve a brillar en la MLB

La bandera de Honduras volvió a ondear por todo lo alto las Grandes Ligas. Este miércoles 8 de abril, el hondureño Mauricio Dubón firmó otra destacada actuación con los Atlanta Braves en la victoria 8-2 sobre los Los Angeles Angels.

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 16:04
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