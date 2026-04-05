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Génesis FC impresiona con estilo en su llegada al duelo contra Motagua

Los jugadores de Génesis FC llegaron al estadio con actitud confiada y hasta con lentes de sol, mostrando su personalidad y seguridad antes del partido de la Liga Nacional frente a Motagua. El equipo busca imponer su ritmo desde el inicio del encuentro.

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 17:01
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