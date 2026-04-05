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Motagua busca retomar el liderato en casa frente a Génesis FC
En el Estadio Nacional, Motagua recibirá a Génesis FC con la misión de recuperar el liderato de la Liga Nacional. El equipo local confía en su rendimiento y el apoyo de su afición para volver a la cima de la tabla.
Carlos Castellanos
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Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 17:01
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