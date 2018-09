Carolina del Norte y Carolina del Sur bajo vigilancia por el huracán Florence

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- La costa este de Estados Unidos, específicamente desde Edisto Beach, Carolina del Sur hasta Carolina del Norte, está bajo vigilancia permanente ante la amenaza que representa el huracán Florence, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El boletín, que fue emitido a las 5:00 de la mañana del martes 11 de septiembre, menciona que estarán atentos a las marejadas ciclónicas.

“Estas condiciones harán que los preparativos en el exterior sean difíciles o peligrosos”, advirtió el NHC.

Se prevé que el huracán Florence impacte el área en las próximas 48 horas con fuertes vientos y alto oleaje.

Según la trayectoria trazada por la agencia meteorológica, “el huracán se moverá al suroeste del océano Atlántico, entre Bermuda y las Bahamas durante el miércoles y se aproximará a la costa de Carolina del Norte y Carolina del Sur para el jueves”.

La proyección es que Florence alcance la categoría 5, según el NHC.

“Se espera que Florence sea un peligroso huracán mayor el jueves en la noche”, añadió la agencia.

Vea: Impresionantes imágenes del huracán Florence desde el espacio





Here is the latest 500 AM EDT forecast track and key messages for Hurricane Florence from the @NHC_Atlantic. Hurricane and Storm Surge Watches have been issued in association with major Hurricane Florence. #HurricaneFlorence #HurricanePreparedness #HurricanePrep pic.twitter.com/PcubmxWTkt