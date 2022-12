Messi reacciona feliz por clasificación de Argentina a semifinales: “Estamos ilusionados, necesitabamos esta alegría”

“(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura”.

+Argentina sufre y vence en penales a Países Bajos para estar en semifinales del Mundial

Por como se dio la clasificación, consideró que “sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga”

“Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, criticó el anotador del segundo gol de la Albiceleste