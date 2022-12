Scaloni revela los detalles de su charla con Messi previo al Mundial de Qatar

DOHA, QATAR.- Como muy pocas veces se ha visto, Lionel Scaloni se mostró muy emocionado luego de haber ganado el Mundial de Qatar 2022 al frente de la Selección de Argentina.

El entrenador de la Albiceleste, quien inició en el cargo de forma interina en 2018, siempre trató de mantener la serenidad desde el banco de suplentes a lo largo del torneo, pero luego de haber tocado el cielo no pudo contener su felicidad y reveló un momento muy emotivo junto a Lionel Messi.

“Les voy a contar algo, una charla con Leo. En San Juan, después de empatar con Brasil a cero (y asegurar la clasificación a Qatar), sentía que lo que venía era difícil y la desilusión podía ser fuerte. Entonces, antes de que volviera a París, me senté a hablar con Messi, le planteé el tema y me dijo ‘seguimos porque seguramente va a ir bien y si no vamos a intentarlo’. Eso me dio un envión anímico”, reveló el director técnico argentino.