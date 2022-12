La emotiva carta de la esposa de Griezmann tras perder la final: “Tus hijos vieron que no te quitaste tu medalla”

Tras no lograr el objetivo de ganar la copa, el futbolista francés encontró consuelo en su familia. Su principal apoyo y pilar fue su pareja, que hizo público su sentir e intentó levantarle el animo a Antoine a través de sus redes sociales.

“Uno de tus objetivos seguía siendo el mismo, pero cargaste con otro que era ser ejemplo para tus hijos. Del primer objetivo quedaste cerca, pero del segundo saliste campeón”, continuó.

“Mía y Amaro ya te vieron en vacaciones entrenar temprano para llegar a tiempo para desayunar con ellos. Pero en Qatar, vieron como jugabas cada balón, vieron como corrías tanto para ayudar adelante como para hacerlo en defensa, vieron como no te saltaste ninguna orden de tu entrenador. Vieron como levantaste del suelo a quien acababas de eliminar, diciéndole que tenían motivos para tener la cabeza alta. Te vieron ser líder cuando se te necesitó. Vieron como perdiste en el último minuto y aunque les dolió como a todos, ellos vieron como no te quistaste tu medalla, vieron como aplaudiste a los actuales campeones y vieron como felicitaste a tus compañeros. Lo de “estamos orgullosos” no hace justicia a lo que realmente sentimos”, escribió sobre el final.

Finalmente, la esposa de Griezmann se acordó de la Selección Argentina y los felicitó por el triunfo: “Y felicidades a los actuales campeones”.

