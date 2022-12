¡Furioso! Cavani destruye el monitor del VAR tras eliminación

DOHA, QATAR.- Edison Cavani no tomó a bien el hecho de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022. La selección de Uruguay venció 2-0 a Ghana, pero no le ajustó para clasificar. Durante el juego, los futbolistas charrúas reclamaron dos acciones que consideraban penales, pero no fueron marcadas por el árbitro.

Cabe destacar que, al estar empatados en puntos y tener la misma diferencia de goles que Corea del Sur, la celeste no logró clasificar por el criterio de goles a favor. Los charrúas sumaron dos anotaciones contra cuatro de los asiáticos.

+Regístrese aquí para disfrutar navegación ilimitada en El Heraldo

Sin embargo, lo que desató la ira entre los dirigidos por Diego Alonso, fue el trabajo arbitral. Al minuto 57 del partido, el delantero, Darwin Núñez cayó en el área acusando una falta. Ante esto, el referí fue llamado por el VAR, pero al ver la acción, determinó no sancionar penal.