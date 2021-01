"No vengan, no entrarán de inmediato", dice administración de Biden a la caravana  

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La administración entrante de Joe Biden envió un claro mensaje a los migrantes que integran la caravana que partió de Honduras el pasado 15 de enero: "no vengan, no entrarán de inmediato".



Los miles de centroamericanos que integran el masivo éxodo conservan la esperanza de un cambio en las estrictas políticas migratorias bajo la administración demócrata, sin embargo, estas ideas se ensombrecen tras las declaraciones de un alto funcionario del equipo de transición del presidente electo, quien aseguró que "las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana".

VEA: Caravana llega a Tecún Umán y halla blindada la frontera de México (FOTOS)



El funcionario -que fue entrevistado por la NBC News- se negó a asegurar que los solicitantes de asilo en Estados Unidos serían detenidos mientras esperan una audiencia judicial.

ADEMÁS: Cercos policiales, intemperie y covid-19: las amenazas a la caravana migrante en Guatemala

Miles se regresan

En buses y camiones, Guatemala transportaba de regreso a Honduras este martes a varios grupos de migrantes que formaban parte de una caravana y que marchaban a pie hacia Estados Unidos luego de ser reprimidos por policías y militares que los obligaron a desistir de la travesía.



Según detalló la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena, se avanzó en el proceso de "retorno voluntario" hacia el paso fronterizo de El Florido, por donde gran parte de la masa ingresó al país el viernes.

DE INTERÉS: 'Solo queremos pasar': migrante regresa a la frontera para legalizar su ingreso a Guatemala



Según cifras de la institución, unas 3,500 personas ya habían sido regresadas a Honduras, de ellas medio millar de menores de edad.



En la carretera que va hacia El Florido, por donde pasaron a empujones los migrantes la semana pasada, un equipo de la AFP observó un camión del Ejército y una autopatrulla de la policía que apoyaban en el regreso.



México, que había blindado su frontera con la Guardia Nacional, también envió autobuses para el retorno de los migrantes.