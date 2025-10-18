Rescatan a hondureño que fue secuestrado en Colombia; pedían $50,000 por su liberación

El reporte policial indica que el hondureño fue secuestrado desde el pasado 13 de octubre, luego de haber abordado un vehículo Uber, con destino al lugar donde se hospedaría, tras su arribo a Colombia.

Según el reporte de las autoridades, la víctima fue identificada como Abner Enrique Zapata Rosales , un comerciante de 33 años de edad, residente en Guaimaca, Francisco Morazán.

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros y de la Policía Nacional de Colombia , rescataron a un hondureño que había sido secuestrado en la ciudad de Cali.

Minutos después, fue interceptado por hombres armados que lo retuvieron y que posteriormente, se contactaron con su familia en Honduras en busca de dinero.

Los captores exigían la suma de 50,000 dólares a cambio de la liberación del comerciante.

Sin embargo, la familia alertó a las autoridades y solicitó asesoría para negociar y gestionar la situación sin poner en riesgo la vida del hondureño.

Las autoridades colombianas tomaron el control del secuestro, logrando el rescate de Zapata Rosales, en la Vereda Piagua, en el municipio El Tambo, departamento del Valle del Cauca.

Según las autoridades, la operación culminó sin que se hiciera efectivo el pago de los 50,000 dólares exigidos.

Por su parte, las autoridades hondureñas confirmaron que se coordinará el retorno seguro de la víctima en los próximos días.

Los cuerpos de seguridad recomiendan a los turistas viajar acompañados y mantener en todo momento la comunicación con sus familiares, además, mantenerse alerta ante posibles riesgos.