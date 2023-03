Rescatan en Veracruz a 343 migrantes, entre ellos hondureños, que coyotes dejaron abandonados en un tráiler

Los menores no acompañados y familias quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF), mientras que los adultos iniciaron un procedimiento administrativo para definir su situación jurídica en México y ser enviados hasta sus países.

Hasta ahora no se ha podido identificar la identidad de las personas rescatadas, únicamente se confirmó que son al menos 103 menores de edad y 202 mayores de edad, originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador. El restante sería de otros países de América Latina.

Hasta el momento, las autoridades de Cancillería no han informado la cantidad exacta de hondureños que fueron rescatados por la Fiscalía mexicana.

No se reportaron heridos ni muertos en el hacinamiento. Asimismo no se encontró al conductor del tráiler, por lo que no hubo nadie detenido.