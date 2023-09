Martínez, el policía que hoy construye su sueño en Estados Unidos

LYNDHURST, NEW JERSEY.- Aquella anciana misteriosa no se anduvo por las ramas y la premonición fue mortal:

La cosa no terminó allí. El jefe policial desató una cacería contra él y buscó cualquier manera para capturarlo, porque aquel “hombre peligroso” no podía andar en la calle. Le abrieron un expediente policial.

“Si yo no hubiera andado esa pistola, me acaban. Yo estaba en el piso”, reflexiona. Y cierra: “La viejita me había dicho: Esta pistola lo va a salvar”. Y así fue.

“En ese revolcón veo a otro que saca una 38 y ya en ese momento saco mi otra pistola, la pistola que me había dado la vieja y le atravieso la bala en la mano y en la cacha. Y empiezo a disparar”, a los otros hombres, dice ahora al retratar esos momentos. Esa vez no murió ninguno, los sicarios salieron mortalmente heridos.

La pistola de Martínez la toma uno de los atacantes y con ella en mano se abalanza contra él. “Apenas le desvío su mano y hace un disparo que me paso volando por la cabeza y me cortó un mechón de pelos”, dice moviendo su mano derecha hacia su cabeza.

En los días siguientes, observó que era perseguido por hombres que no conocía y entonces estaba “ojo al Cristo”. No tenía dudas de que ahora era una persona incómoda para alguien.

Martínez tiene dos décadas de vivir en Estados Unidos, pero todo ese tiempo no ha sido nada fácil y ha tenido que hacer de todo para salir adelante. Hoy su vida ha cambiado.

Ha sido mecánico automotriz, carpintero, pintor de casas, cocinero pero hoy en día se dedica a la construcción, donde lleva días cargados.

En su estadía en Estados Unidos ha formado dos compañías en el área de la construcción donde le iba bien económicamente, pero la mala cabeza y sus andanzas con mujeres lo condujeron al fracaso.

Hoy la situación le ha sonreído y ha aprendido de las lecciones, no en vano a sus 52 años, su estabilidad le permite dar pasos firmes y seguros.

Tiene trabajo los siete días de la semana, es lo que más más tiene, se ha vuelto un experto en pegar papel tapiz en paredes y es muy demandado por la calidad de su trabajo por compañías que construyeron o remodelan edificios.

Por estos días está por formar una nueva compañía, porque la tercera es la vencida. Está lleno de entusiasmo y de sueños, como cuando entró a este país.

Mientras trabaja en la instalación de una cafetería, donde es responsable de la mueblería, pintura, una parte de la electricidad, Martínez tiene tiempo para todo, incluso para bromear y ponerse al tanto de lo que pasa en su país.

De barba tupida, llena de canas, y de hablar pausado, casi como dictando las palabras, Martínez cuenta que ha logrado superarse y ahora ha invertido dinero en su salud, en su situación migratoria y en su vivienda con su actual pareja.

“A mí me ha llevado putas, pero mire, me caigo, me levanto, me sacudo el polvo y sigo para adelante”, dice mientras se pone en pie después del almuerzo con un exquisito salmón y apresura el paso para desmantelar un baño lleno de humedad que será remodelado y utilizado por los futuros clientes de la cafetería.

-¿Y la pistola que le dio la vieja, qué la hizo?

-Eso puede ser otra historia...

Crédito: (CMF)