"Yo soy la víctima": la versión de Murray Farmer tras ser detenido en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario estadounidense Murray Farmer negó las acusaciones de fraude en perjuicio del Estado hondureño, luego de comparecer este miércoles en su audiencia de declaración de imputado, tras la cual se le dictó arresto domiciliario. “Defender mi buen nombre, porque no soy ningún ladrón”, expresó Farmer ante medios de comunicación al salir de la sede judicial. El estadounidense insistió en su inocencia y aseguró que no ha cometido ningún delito. “No he cometido ningún fraude. Más bien, yo soy la víctima. He luchado bastante tiempo para lograr justicia”, declaró. Asimismo, afirmó que continuará su defensa en los tribunales. “No voy a rendirme. Voy a seguir luchando por justicia y defendiendo mi buen nombre. El único crimen cometido es haber invertido en Honduras”, agregó.

“Defender mi buen nombre, porque no soy ningún ladrón”, expresó Farmer ante medios de comunicación al salir de la sede judicial. Farmer insistió en su inocencia y aseguró que no ha cometido ningún delito. “No he cometido ningún fraude. Más bien, yo soy la víctima. He luchado bastante tiempo para lograr justicia”, declaró. Asimismo, afirmó que continuará su defensa en los tribunales. “No voy a rendirme. Voy a seguir luchando por justicia y defendiendo mi buen nombre. El único crimen cometido es haber invertido en Honduras”, agregó.

Caso vinculado a millonario perjuicio al Estado