"Yo soy la víctima": la versión de Murray Farmer tras ser detenido en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario estadounidense Murray Farmer negó las acusaciones de fraude en perjuicio del Estado hondureño, luego de comparecer este miércoles en su audiencia de declaración de imputado, tras la cual se le dictó arresto domiciliario.
“Defender mi buen nombre, porque no soy ningún ladrón”, expresó Farmer ante medios de comunicación al salir de la sede judicial.
El estadounidense insistió en su inocencia y aseguró que no ha cometido ningún delito. “No he cometido ningún fraude. Más bien, yo soy la víctima. He luchado bastante tiempo para lograr justicia”, declaró.
Asimismo, afirmó que continuará su defensa en los tribunales. “No voy a rendirme. Voy a seguir luchando por justicia y defendiendo mi buen nombre. El único crimen cometido es haber invertido en Honduras”, agregó.
“Defender mi buen nombre, porque no soy ningún ladrón”, expresó Farmer ante medios de comunicación al salir de la sede judicial.
Farmer insistió en su inocencia y aseguró que no ha cometido ningún delito. “No he cometido ningún fraude. Más bien, yo soy la víctima. He luchado bastante tiempo para lograr justicia”, declaró.
Asimismo, afirmó que continuará su defensa en los tribunales. “No voy a rendirme. Voy a seguir luchando por justicia y defendiendo mi buen nombre. El único crimen cometido es haber invertido en Honduras”, agregó.
Caso vinculado a millonario perjuicio al Estado
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que Farmer fue detenido el martes 17 de marzo y sometido al proceso correspondiente previo a su traslado a la audiencia judicial.
Según las investigaciones, el caso está relacionado con un supuesto laudo arbitral irregular que habría provocado un perjuicio económico superior a los tres mil millones de lempiras al Estado de Honduras.
Las autoridades señalan que la empresa DRC Inc. habría sido favorecida en una licitación pública internacional mediante acciones presuntamente dolosas.
En este expediente ya fueron acusados varios exfuncionarios, entre ellos el exdiputado Nelson Márquez, a quienes se les dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva.
El Poder Judicial indicó que durante el desarrollo del proceso se determinará el rol que habría desempeñado el ciudadano estadounidense en los hechos investigados.