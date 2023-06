Yahvé Sabillón: “Estoy preocupado porque en año y medio el proceso de la CICIH va despacio”

“Estoy preocupado al igual que el resto del pueblo hondureño, yo soy franco y sincero y no me preocupa que se molesten en mi partido, pero ya va año y medio y me preocupan los procesos que a mi juicio van despacio. Yo quisiera que la CICIH ya estuviera acá”, mencionó el congresista en una entrevista con TN5.

Días atrás, Sabillón se refirió al tema de la CICIH señalando que de no lograr instalarse en el transcurso de este año o 2024 habrá un alto costo político para Libre.

“Si la CICIH no viene este o el otro año el costo político va a ser enorme y ojalá no nos lamentemos después que lastimosamente eso no nos favorezca electoralmente; el pueblo votó por esa promesa y no les podemos fallar”, indicó.

“Es una promesa de campaña, es una bandera del pueblo no de un instituto político, del pueblo que así como nos buscó en las urnas por una promesa de campaña, así nos puede castigar sino les cumplimos”, subrayó.