Labor de misión de la ONU para la CICIH durará al menos seis meses en Honduras

Además, Shackelford adelantó que el memorándum de entendimiento firmado el 15 de diciembre de 2022 se renovará en virtud de que el 15 de junio vence.“Correcto, es una conclusión acertada (sobre extender el memorándum), sobre cómo vamos a hacer para extender el memorándum es algo aparte de las conversaciones, pero claro que el memorándum se irá extendiendo”, confirmó.

La ONU ha detallado que están afinando detalles y el nombramiento de los expertos se daría en los “próximos días”.No obstante, la representante de la ONU en Honduras señaló que no se ventilará tanta información por parte del grupo y explicó las razones.

“Se intentará no divulgar los nombres de ellos porque no tienen ni tendrán nada que ver con el posible mecanismo, no hay una intención de divulgar nombres ni publicar demasiado porque la idea es que puedan trabajar a bajo perfil con las diferentes instituciones y gobierno para definir posibles reformas y al mismo tiempo se dé la negociación del convenio bilateral”, sostuvo.