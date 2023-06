No llegada de la CICIH al país traerá costo político

El diputado de Libre, Yavhé Sabillón, advirtió que “si la CICIH no viene este o el otro año el costo político va a ser enorme y ojalá no nos lamentemos después que lastimosamente eso no nos favorezca electoralmente, el pueblo votó por esa promesa y no les podemos fallar”.

En la misma línea, la designada presidencial Doris Gutiérrez llamó a los parlamentarios a aprobar y derogar varias leyes requisitos para abrir el camino de llegada de la misión internacional, de lo contrario no vendrá al país, aseguró.