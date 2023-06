Doris Gutiérrez: “Si la CICIH no viene no será responsabilidad del Ejecutivo”

Gutiérrez se mostró muy inconforme con la labor del Congreso Nacional , mencionando que en dicho poder del Estado no se han hecho las reformas ni se han aprobado las leyes necesarias para propiciar la instalación de la misión internacional.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La designada presidencial, Doris Gutiérrez , manifestó este martes que el gobierno no será responsable en el caso de que no pueda instalarse la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( CICIH ).

“Creo que ha habido lentitud en el Legislativo para reformar el pacto de impunidad, el Código Penal y para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, esto perfectamente pudieron haberlo aprobado el año pasado, pero la presidenta (Xiomara Castro) no cuenta con los votos y últimamente ahí ha habido una especia de protesta”, mencionó la funcionaria.

“Se ha hecho una protesta legislativa sin importar que a quien se afecta es al final no es al gobierno en sí, sino que al pueblo”, añadió.

Gutiérrez también cuestionó las vacaciones legislativas ante la necesidad de agilizar el proceso para la instalación de la CICIH.

“Quiero dejar claramente establecido, si no se reforman estas leyes la CICIH no va a venir y no va a ser responsabilidad del Ejecutivo, el Ejecutivo ya hizo lo pertinente”, apuntó.