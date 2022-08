El TSC detectó pagos indebidos a personal de confianza en el Hospital Escuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló que se efectuaron pagos indebidos a favor de cinco funcionarios del área administrativa del Hospital Escuela (HE).

Según el informe No. 001-2019- DDISP-HEU-A, en poder de EL HERALDO, los pagos fueron bautizados como “Plus Administrativo”, y que fueron otorgados al margen de la ley.

La investigación constata que el proceso para acreditar los agregados salariales no se realizaron con total transparencia debido a que la decisión no fue discutida con la Junta Directiva y de Gestión del HE, que es el ente rector del principal centro asistencial del país.

Durante el período examinado, que comprende del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, los montos analizados ascendieron a 6,292,245 lempiras.

De la cifra anterior se detectó que al menos el 3.1% es el resultado del “Plus Administrativo” otorgado de forma irregular, es decir, más de 190,000 lempiras en agregados salariales dentro del personal del Hospital Escuela.

“Como resultado de la revisión de la documentación soporte de los pagos realizados en concepto de Plus Administrativo por el Hospital Escuela correspondiente a los años establecidos, se comprobó que fueron beneficiados con este pago en forma retroactiva de los meses de junio del año 2017 a enero del año 2018 los gerentes y jefes del Área Administrativa, sin contar con la aprobación del órgano superior, y sin tener una base legal que lo sustente”, cita el informe.

Detalla que los cargos laborales dentro del hospital con mayor beneficio salarial durante los dos años examinados fueron: jefe del departamento de personal (L 57,000), director de gestión administrativa y financiera (L 57,000), el planificador presupuestario III (L 35,000), director de logística e infraestructura (L 27,033) y planificador II (L 19,600), considerados empleados de confianza.

El ente contralor del Estado detectó un perjuicio económico al Estado de más de 195,000 lempiras.

Para el TSC, estos beneficios salariales no son válidos debido a que la decisión fue tomada por la Dirección General del HE en ese momento, puesto que ostentaba la doctora Cristina Suyapa Rodríguez.

“El pago del Plus Administrativo se realizó a través del Objeto del Gasto 11400 (adicionales), que se encontraba presupuestado, por lo que no se afectó otros objetos de gastos para tal fin a través de modificaciones presupuestarias” si no más bien “ se realizó una modificación presupuestaria en el mes de julio del 2017 aprobada por el Congreso Nacional mediante el decreto 061-2017 de fecha 8 de agosto 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34,442”, explicó la exdirectora del HEU.

Señaló que cada proceso realizado bajo su gestión fue conforme a derecho y en el marco de las competencias de la misma, ya que en ningún momento se violentaron los mecanismos establecidos en la ley.

“Estoy en la anuencia de devolver la diferencia que percibí con el plus administrativo”, manifestó.

