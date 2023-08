Tomás Zambrano sobre fracaso en elección del fiscal general y adjunto: “La moción que tuvo 70 votos debe mantenerse”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció a favor de entablar diálogos entre las diferentes bancadas políticas, luego que fracasara el primer intento para elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.

Zambrano consideró que no lograr la mayoría calificada (86 votos) este martes -29 de agosto- “es un mensaje para el gobierno para dialogar para llevar a cabo la elección de estos cargos importante”.

“Hoy hemos apoyado una moción en la que no se presenta ningún nacionalista porque le estamos apostando a un fiscal que no esté a la medida de Libre, que no esté bajo los caprichos de la familia Zelaya, sino que esté bajo los intereses del país”, declaró Zambrano al salir de la sesión de este martes que fue suspendida por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.