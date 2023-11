“Ese fiscal interino no puede llegar a dirigir el MP”: Zambrano

“Todos los fiscales del país, todas las Fiscalías, no pueden obedecer una sedición ilegal que está cometiendo la Comisión Permanente”, explicó el diputado nacionalista, Tomás Zambrano.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Luego del nombramiento de nuevas autoridades en el Ministerio Público (MP), la oposición se mantiene firme en que la Fiscalía no le deberá obediencia al fiscal interino y al fiscal adjunto interino nombrados por la Comisión Permanente del Congreso Nacional .

Arguyo que “ese fiscal interino (Johel Zelaya) no puede llegar a dirigir el Ministerio Público, y no va a llegar a dirigir porque no reúne las condiciones Constitucionales para hacerlo”.

Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, no descarta que si el oficialismo toma esa determinación se desate una crisis legal en el país y a lo interno del Ministerio Público.

“El Ministerio Público le debe obediencia a Daniel Sibrían porque él es el fiscal, hasta el momento no ha habido ningún cambio. Aquí se haría una crisis, se lo digo, porque dejarían en disyuntiva a los fiscales, yo creo que ellos son respetuosos de la ley y no hay ausencia alguna”, apuntó Umaña.