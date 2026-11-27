Tegucigalpa, Honduras. - El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este viernes que las amenazas dirigidas contra los cuerpos de seguridad no detendrán las acciones del Estado para combatir la delincuencia y reiteró el respaldo del Poder Legislativo a los operadores de justicia.

Sostuvo que el Congreso continuará acompañando la estrategia de seguridad mediante reformas legales, herramientas jurídicas y recursos orientados a devolver la tranquilidad a la población.

El alto funcionario subrayó que quienes incurran en hechos delictivos deberán enfrentar todo el peso de la ley y enfatizó que el combate a la criminalidad no admitirá retrocesos ni concesiones desde el Poder Legislativo.