Tegucigalpa, Honduras. - El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este viernes que las amenazas dirigidas contra los cuerpos de seguridad no detendrán las acciones del Estado para combatir la delincuencia y reiteró el respaldo del Poder Legislativo a los operadores de justicia.
Sostuvo que el Congreso continuará acompañando la estrategia de seguridad mediante reformas legales, herramientas jurídicas y recursos orientados a devolver la tranquilidad a la población.
El alto funcionario subrayó que quienes incurran en hechos delictivos deberán enfrentar todo el peso de la ley y enfatizó que el combate a la criminalidad no admitirá retrocesos ni concesiones desde el Poder Legislativo.
"Nuestro compromiso es sin retroceder, nuestro compromiso es sin ceder; aquí no hay miedo, aquí no hay temor, aquí no nos van a amedrentar", expresó Zambrano.
El parlamentario también llamó a la ciudadanía a abstenerse de enviar amenazas o mensajes ajenos al fin de las plataformas habilitadas por la Policía Nacional para denuncias e informes, tras referirse a reportes divulgados en medios de comunicación sobre un caso bajo investigación.
"Esto no es juego, no pueden estar también mandándole mensajes a la misma Policía amenazando en esta labor contra la delincuencia", advirtió Zambrano.
Asimismo, pidió responsabilidad al utilizar los canales oficiales de denuncia y evitar conductas que entorpezcan el trabajo operativo de los cuerpos encargados de la seguridad pública.
"Las amenazas nos motivan y nos llevan a tomar decisiones más firmes y contundentes; aquí no hay paños tibios, aquí no hay guantes de seda, aquí hay un compromiso de darle seguridad al pueblo", sostuvo.