Sociedad civil y diputados en contra de autorizar contrataciones directas a entes estatales

“Además de contraproducente iría en contra de cualquier norma de la buena gestión pública. Las contrataciones directas se hacen en un entorno del contexto de emergencia, más bien esto tendría enormes repercusiones en el combate de la corrupción y la eficiencia del gasto”, expresó a EL HERALDO el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ), Lester Ramírez.

Asimismo, agregó que “creo que también aquí el sector privado deberá pronunciarse porque es una manera muy fácil de cortar el sector privado, yo creo que es una manera muy fácil de cortar empresarios y así pasó en Nicaragua y en Venezuela y una vez que ya están cortados se convierten en dependientes de las estructuras políticas y eso es muy peligroso”.

Desde el legislativo la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez, enfatizó que “eso ha traído demasiado ruido en el pasado se hacía y no podemos seguirlo haciendo que sumaban corrupción, nuestra posición es que no queremos dispensa de debates si esto nos va llevar hasta el 31 de diciembre aquí estaremos, esto es serio. No vamos apoyar todo aquello que no consideremos adecuado, como el ejemplo del 289”.