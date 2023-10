Sismos en Comayagua podrían generar caos por años

“Primero Dios esto pase pronto porque no podemos vivir en angustia todo el tiempo”, solicitó viendo al cielo.

Después de que este rotativo constara testimonios de los pobladores de diferentes municipios de Comayagua por los constantes movimientos telúricos, llegó el momento de conversar con expertos sobre esta situación, pero la conclusión sería que podrían venir momentos difíciles o tal vez no; todo es incierto.

“Los enjambres sísmicos no tienen un tiempo de duración, no se pueden predecir”, dijo a primera instancia, Jorge Aguilar, expertos en sismos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

“La situación de los sismos nosotros la asociamos a un proceso normal. No podemos predecir cuándo dejara de temblar, son procesos que pueden durar un día, una hora o años y ya llevamos 19 días en este proceso y no estamos seguros hasta cuando va a pasar”, explicó Maynor Ruiz, experto de Ciencias de la Tierra

Esta convulsión de sismos comenzó el pasado 12 de octubre con un movimiento de 5.2 grados de magnitud en Comayagua, fue suficientemente fuerte para activar una de las 19 fallas que hay en la zona central del país.

EL HERALDO conoció que Copeco no evaluó emitir o no alertas de emergencia, pero al final la decisión fue no hacerlo pese a la agónica situación de la población.