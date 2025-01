Senador de EUA propone trasladar base militar de Palmerola a Guatemala e imponer impuesto a remesas

“Si Honduras no nos quiere allí, podemos trasladar esa base a Guatemala”, dijo el senador estadounidense a través de un hilo de X/Twitter.

“Y ya que estamos, no más ayuda a Honduras, ni a ningún otro país que esté en desacuerdo con nuestra urgente necesidad de deportar a los inmigrantes ilegales”, sentenció decididamente.

En un nuevo posteo publicado este sábado, acompañado de un video que posteriormente borró, el senador estadounidense reiteró: “Si Honduras no nos permite mantener nuestra base en ese país (porque no quiere que enviemos a Honduras a los hondureños que residen ilegalmente en los EE. UU.), deberíamos trasladar esa base a Guatemala, que es más amigable con los EE. UU. y quiere combatir (no perpetuar) la trata de personas”.