Retiro de tropas de EUA en Palmerola sería un triunfo para el narcotráfico

“Ahora con el tema de Palmerola, la familia se estaría blindando, ya que permite que los narcos en Honduras operen en la impunidad sin tener miedo. Hace algún tiempo Mel Zelaya estaba fraguando eliminar esa base de militares de Estados Unidos, pero no lo logró”, aseveró.

Vigil explicó que nuevamente se están basando en excusas carentes de credibilidad, llevándose de encuentro los beneficios de la presencia militar estadounidense en Honduras, con un tratado de larga data.

“Recuerdo que cuando yo estaba trabajando en Colombia esa base tenía, aparte de importancia, mucho éxito en intercepción de droga que salía de Venezuela, Colombia, Ecuador, entonces poseen muchos recursos, pero no solamente se trata del combate de drogas. Palmerola también es fundamental en ayuda humanitaria y seguridad geopolítica de Centroamérica”, explicó el experto en narcotráfico.

Vigil aclaró que “Palmerola tiene mucho valor más para Honduras que para Estados Unidos, entonces lo que está haciendo Xiomara Castro es dispararse en su propia pie con el tratado de extradición y ahora con la amenaza de que va a quitar los militares de Estados Unidos de Palmerola”.

El experto expresó que no está de acuerdo con la política de Donald Trump que “quiere expulsar a todos los indocumentados que son aproximadamente 11 millones, pero son personas que contribuyen a la economía de Estados Unidos, trabajan duro por poco dinero, pagan más de 100 millones de dólares en impuestos que no se les retribuye como beneficio. Trump no va a poder deportar a todas esas personas, Obama y Biden expulsaron más”.

Vigil recalcó que la salida de las tropas de Estados Unidos “para el narcotráfico va a ser un triunfo si se expulsa a los soldados de Estados Unidos de Palmerola, porque esa base apoya la lucha contra el narcotráfico, tienen los recursos que no tiene Honduras, entonces es apoyar otra vez al tráfico de drogas en Honduras”.

Recordó que Honduras ya no solo es un lugar de tránsito de drogas “hay que tomar en cuenta que Honduras no solo es un país de tránsito de fuertes cantidades de coca que viene desde Sudamérica, sino también es un productor con plantillos (plantaciones) y laboratorios de coca. Entonces si lo quitan y anulan el tratado de extradición, Honduras en un narco Estado”.