Semana Santa sin restricciones para resucitar la economía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Libre circulación sin importar el horario. Aglomeraciones en playas, balnearios u otros centros turísticos. Procesiones en las calles hondureñas. Menos o, quizá, nada de estrés en la población por la pandemia del coronavirus.

Honduras celebra este feriado de Semana Santa (del 11 al 15 de abril) retornando a la normalidad absoluta, tras dos años y un mes de vivir bajo medidas sanitarias.

Atrás quedaron los toques de queda y la presentación de los carnet de vacunación para ingresar a un establecimiento.

El sector Turismo de Honduras visualiza que, con las vacaciones de Semana Santa de este 2022, la llamada industria sin chimenea podrá seguir con su proceso de recuperación por los efectos del covid-19, los huracanes Eta y Iota y el encarecimiento de los combustibles producto de la invasión de Rusia a Ucrania.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Michael Wehmeyer, consideró que en este asueto está la apuesta para que el sector pueda terminar de activar todo lo que mantenía paralizado desde el punto de inflexión: el 2020.

“Tras la crisis más fuerte que hemos vivido en la historia del turismo, en esta Semana Santa se podrá reactivar todas las partes del rubro que se mantenían inoperantes por lo que hemos venido viviendo”, comentó al equipo de EL HERALDO Plus.

“Se ha entrenado al personal, se han alistado con el equipo de bioseguridad, se han invertido (millones de lempiras) en todas las empresas turísticas y se ha hablado con las autoridades para que todo vaya bien”, añadió.

Las proyecciones de la Canaturh indican que son 600,000 personas las que se movilizarán por Honduras durante estos días. Los veraneantes, según la Canaturh, podrían dejar en concepto de derrama económica unos 835 millones de lempiras, capital que podría terminar de opacar los embates económicos al sector turismo, el más golpeado de la nación por la pandemia.

Wehmeyer, en tanto, puntualizó que debido a que el 97% de las empresas turísticas de Honduras son pequeñas y medianas, “necesitan de este feriado para mantener sus operaciones por lo que resta del año como pasaba antes del coronavirus”.

La expectativa del sector turismo para el tercer feriado de Semana Santa (desde que inició la pandemia) significa una considerable mejora en comparación con 2021, cuando las 595,000 personas que se movilizaron dejaron 670 millones de lempiras durante este feriado.

Esas cifras, que son bajas para algunos analistas, representaron un alivio en función de que en 2020 no hubo ni movilizaciones ni ingresos porque Honduras vivía su etapa más crítica por la pandemia.

Covid, agazapado

Con casi 422,000 casos de coronavirus y cerca de 10,100 decesos (hasta el 10 de abril), el virus que se presentó oficialmente en Honduras el 11 de marzo de 2020 parece estar agazapado.

La baja incidencia diaria de la enfermedad (enfermos y decesos) en días previos al asueto de Semana Santa ha hecho olvidar a la población la bioseguridad. Entidades sanitarias y personal en primera línea de asistencia han advertido que con el feriado por la Semana Mayor podría aumentar los casos de coronavirus si no se aplica la normativa de prevención.

Por ejemplo, las proyecciones de la Unidad de Vigilancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) estiman que luego del feriado podría registrarse un repunte de contagios.

“Aún estamos en pandemia y es prohibido relajarse. El comportamiento de los casos de esta Semana Santa dependerá del comportamiento de la población”, recomendó la Unidad de Vigilancia del IHSS de Tegucigalpa.

Las sugerencias del Seguro, que no cuantifican la posible incidencia, surgen debido al comportamiento de tres fechas puntuales de 2021: Semana Santa, Feriado Morazánico y las fiestas de fin de año.

En todas esas épocas, según el IHSS, los contagios aumentaron considerablemente por la ausencia de la bioseguridad y por la aglomeración de personas.

Y es que la protección, de acuerdo con cientistas, no es una en específico, es más bien la suma de varias medidas: uso de mascarilla, respetar el distanciamiento social, evitar aglomeraciones y, en caso de estar en un sitio con bastante gente, quedarse el menor tiempo posible.

“La forma de contagio del virus no ha cambiado: ahora es más virulento y rápido, por lo que podría ser que aumenten los casos porque la cantidad de personas vacunadas no es la óptima”, advirtió la exsecretaria de Salud, Roxana Araujo.

No obstante, para el epidemiólogo Manuel Sierra, en caso de que aumenten los enfermos en Honduras, no será a gran escala, como ocurrió en 2021. “Si hay aumento no será tanto porque en Honduras por todo lado hay aglomeraciones”, estimó.

Desde que el 25 de febrero de 2021 (cuando se aplicaron los primeros inoculantes) hasta el 10 de abril de 2022, el 48% de la población cuenta con dos dosis, mientras que un 21% tiene las tres (con el refuerzo).

El secretario de Salud, Manuel Matheu, dijo que durante el feriado se estará vacunando a la población en puntos turísticos.

“Estamos hablando de las playas más importantes: Tela, La Ceiba, Puerto Cortés, Amapala, para poder acercar la vacuna a la gente”, dijo en comunicación con EL HERALDO Plus.

Seguridad

Al menos 1,300 puntos de control, 20,000 policías asignados y 6,000 elementos diseminados forman parte de la estructura definida por las autoridades hondureñas para garantizar la seguridad de los veraneantes durante el asueto de Semana Santa.

“También haremos patrullajes, además registro de personas y vehículos, daremos seguridad en lugares turísticos, también resguardo a las caravanas de retorno vacacional en las carreteras”, detalló Roger Maradiaga, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Maradiaga también sugirió a la población que viajará revisar el estado de los vehículos, respetar las señales de tránsito y conducir con precaución.

La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) aprobó para esta Semana Santa las excursiones en unidades de transporte, pero solo si están certificadas a través de una revisión físico mecánica que realizan inspectores del IHTT.

Según registros oficiales, son más de 580 unidades que ya fueron autorizadas en todo el país, la mayoría de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua.

Otra medida que se optó por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es la ordenanza de Ley Seca, que estará vigente durante los tres últimos días de la Semana Mayor, solo en este municipio.

Con dos años y un mes de pandemia por el covid-19, Honduras vive su primer feriado de Semana Santa de forma normal, con un panorama que parece ser optimista si se cumple con la bioseguridad y las leyes no solo para evitar muertes por covid, sino también por accidentes.