Semana Santa 2023: ¿qué significa el Miércoles Santo y por qué se celebra?

En un principio, el Miércoles Santo fue el día elegido por la Iglesia para comenzar el ayuno por la importancia que esta fecha representa. No obstante, el paso de los años y las tradiciones han cambiado la costumbre por el ayuno único de carne en Viernes Santo.

A las 6:30 AM a 7:00 PM se realizó la Eucaristía. De 10:00 AM a 12:00 PM las Confesiones, 12:00 AM Eucaristía, 3:00 PM a 4:00 PM Eucaristía y finalmente a las 5:30 PM el Vía crucis infantil en salón parroquial.