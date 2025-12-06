Saraí Espinal afirma que en Honduras “merecemos un sistema que inspire confianza”

Tegucigalpa, Honduras.— La candidata a diputada por el Partido Liberal (PL), Saraí Espinal, destacó este sábado -6 de diciembre- que en Honduras “merecemos un sistema (electoral) que inspire confianza”. “Reitero mi compromiso con Honduras en defender la voluntad del pueblo, exigir transparencia en cada etapa del proceso y luchar por instituciones que respondan al ciudadano, no a intereses particulares”, afirmó la candidata liberal, a través de su cuenta de X. En el mismo mensaje, Espinal subrayó que los hondureños “merecemos un sistema que inspire confianza, donde cada voto cuente”.

Sus declaraciones se dan en un contexto marcado por la incertidumbre en la población, luego de que la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) —encargada de divulgar los resultados preliminares— sufriera múltiples interrupciones durante el proceso de escrutinio. Este sábado 6 de diciembre el sistema no se había actualizado (hasta las 8:00 de la noche) desde las 5:30 de la tarde del viernes, sumando más de 24 horas de incertidumbre. Aunque Espinal no se refirió directamente a estas fallas, su mensaje resuena en medio de un ambiente donde distintos sectores exigen mayor claridad y estabilidad en las plataformas de transmisión de resultados. Las elecciones generales se desarrollaron el pasado 30 de noviembre. Han pasado seis días desde entonces y los resultados aún no definen a un ganador oficial de la silla presidencial.