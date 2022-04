Nasralla no descarta aspirar a la presidencia: “Respeto la autoridad de Xiomara Castro... pero yo podría aportar más”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, designado presidencial, conversó con EL HERALDO sobre su última recomendación relacionada con la aprobación del cannabis en Honduras para uso medicinal y comercial, además de confesar si sigue pensando en ser presidente y el trabajo que realiza dentro del gabinete de Xiomara Castro.

Causó revuelo con su propuesta del cannabis, ¿sigue pensando igual?



Yo lo dije porque lo que ando buscando es generar empleo para la gente y generar ingresos para el país, ese proyecto cumple ambas cosas. No en todas las posibilidades de inversión de un país se cumplen esos dos objetivos, no lo propuse para consumo local, sino para exportación. Colombia, que tiene un clima parecido al nuestro, produce cinco mil millones de dólares anuales en ganancia, eso es 125 mil millones de lempiras, la tercera parte del presupuesto que se aprobó. La gente tiene una mala idea sobre el cannabis, sobre la marihuana, y cree que es dañina para la salud, pero no es así, como sociedad no estamos adelantados como para poder consumir en Honduras el cannabis ni siquiera medicinalmente.



¿Va a presentar de manera formal su idea?

Voy a presentar esta propuesta por escrito a Xiomara en las próximas semanas, pero para que la presidenta lo turne al ministerio correspondiente, se haga una evaluación del proyecto y se vea su factibilidad para que se den cuenta de que los números que estoy dando no son números ficticios, sino una realidad.

¿Usted está conforme con las funciones que tiene hasta el momento?

Yo estoy conforme porque el pueblo eligió a Xiomara Castro como presidenta, yo soy el segundo y respeto la autoridad de ella. Yo doy ideas, pero sí pienso que podría aportar más. No tengo por qué estar exigiendo que me den más oportunidad, dentro de lo que se me permite hacer género ideas, me relaciono con algunos ministros y estos toman en cuenta mis ideas. Hay un montón de proyectos que han estado parados y hay un montón de empresarios que se comunican conmigo. El problema quizás es que mucha gente no sabe de las capacidades que tengo.

¿Qué otras funciones está haciendo actualmente?

Sugerí a la presidenta que desde la vicepresidencia nosotros podamos tener un equipo que observe y diga lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, ella no me ha contestado si está o no de acuerdo, aunque me imagino que va a estar de acuerdo porque tiene buenas intenciones.

¿Con cuánto presupuesto está trabajando ahora mismo?

Tengo un presupuesto fundamentalmente para pagar sueldos, que es un presupuesto cinco veces más pequeño de lo que pretendía y es el mismo que tiene la designada Doris Gutiérrez. Fundamentalmente, involucra los gastos de planilla de un equipo conformado por 10 a 12 personas que necesito para revisar lo que pasa en las áreas que ya existen, lo nuestro no es duplicidad de funciones sino que revisión y supervisión.



¿Y de cuánto es el presupuesto?

No estoy autorizado para decir de cuánto es el presupuesto, pero sí te puedo decir que es una cantidad que se asigna a los designados donde se tienen que pagar todo tipo de gastos. Por ejemplo, hemos estado comprando computadoras para las personas que ahí trabajan y otras cosas.

¿Usted adoptó la medida de bajarse el salario?

Yo no he usado el sueldo, ahí lo tengo. Lo tengo dentro de una partida especial como parte del presupuesto y usarlo con fines que estime conveniente en beneficio de la población, o sea que no estoy devengando sueldo. El sueldo es similar al de la presidenta y eso lo voy a usar para otros fines con los proyectos que queremos implementar.

¿Usted sigue pensando en llegar a ser presidente luego que finalice este gobierno?

Mirá, no tiene nada de malo consultar y que la última palabra la dé Xiomara Castro porque puede que sean mis últimos años de vida, ya que en enero cumplo 70 años. Yo esperaría que se haga un buen gobierno con Xiomara y sigamos en el poder del país, que no haya un divorcio político por celos o por lo que sea que pueda darse. Si la presidenta hace las cosas bien, entonces podríamos continuar dirigiendo el país, aunque no es mi primer objetivo llegar a ser presidente de la República.



