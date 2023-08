Salvador Nasralla arremete contra ministro de la Presidencia: “Conéctate Xiomara, no me mandés perros de garra”

“Conéctate Xiomara o que se conecte Mel Zelaya (al programa), no me mandés perros de garra. Él es subalterno mío”, fueron las declaraciones del designado presidencial, quien se mostró incómodo porque fue el ministro de la Presidencia Rodolfo Pastor y no la mandataria Castro, quien debatió durante un foro televisivo