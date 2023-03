Relaciones diplomáticas con Taiwán se romperán para buscar mayor apoyo económico con China

“La propuesta de Taiwán que recibimos no nos permite seguir por la realidad del país y muchos empresarios nos preguntaron cuándo íbamos a iniciar relaciones con China. Fue un programa que se planteó que era doblarlo a 100 millones de dólares el apoyo y ver cómo se replanteaba una deuda histórica con Taiwán de 600 millones pero no recibimos respuesta e incluso ya se iniciaron contactos con el embajador de China en Costa Rica”.

“Vivimos viendo cómo extendemos la mano para donaciones o pequeñas inversiones, por tal razón debemos tomar grandes decisiones para el país. Si fuera mala la relación con China entonces muchos países hubiesen buscado regresar con Taiwán y no ha pasado, muchos países quieren mantener esa presión por intereses mientras diversas naciones ya están en relación con China”.

Se le preguntó también por los intereses y condiciones de China, uno de ellos si podría ser la presencia militar en el país.

“Es a veces hasta infantil decir esto actualmente porque se trata de visiones de otro tipo, no se trata que vamos a abandonar nuestra relación con Estados Unidos y hay que decir que no hemos estado obteniendo los logros deseados con Taiwán. China ha sido hábil en el esquema internacional y en el sistema capitalista hizo el juego mejor que ninguno, está en nosotros no permitir injerencias como militares”.

Reina también esbozó que ayer martes inició contactos con la Embajada de China en Costa Rica y saber cuáles son los pasos para concretar las relaciones.