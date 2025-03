Romeo Vásquez aparece tras que aumentaran recompensa de un millón de lempiras por su paradero

A través de su cuenta de X, el general en condición de retiro publicó un video donde reafirmó que está siguiendo perseguido por el actual gobierno de Libertad y Refundación (Libre).

"Honduras, escúchenme: No me voy a rendir, esto no es justicia, es venganza política. Quieren hacer de mí un trofeo, un castigo para que nadie se atreva a enfrentarlos, quieren infundir miedos, quieren callarnos, mientras los que destruyen el país y pactan con el narcotráfico, están protegidos", inició contando.

Vásquez agregó que "los que servimos con honor somos perseguidos y lo sabemos bien, en estas condiciones la cárcel no es justicia, es una sentencia de muerte. Ahí estaría indefenso y todos sabemos quiénes manejan el crimen dentro de los centros penales".

Prosiguió afirmando que la administración de Xiomara Castro está siendo asesorada por sus homólogos de Cuba y Venezuela.